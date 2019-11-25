Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Звезда сериала Disney+ «Мандалорец» Педро Паскаль заявил: он не переживает из-за того, что его героя затмил малыш Йода. Об этом 25 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Один из фанатов задался в Twitter вопросом о том, как актёр чуствует себя в ситуации, когда его «безжалостно» затмила «марионетка». «Я не против», — лаконично ответил ему Паскаль.

https://twitter.com/PedroPascal1/status/1198412773555761152

Напомним, сериал «Мандалорец» Disney+ начал показывать 12 ноября 2019 года. Педро Паскаль играет роль охотника за головами, который, отправившись на очередное задание, встречает маленького Йоду. Появление этого персонажа невероятно впечатлило фанатов известной вселенной.

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