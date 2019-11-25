Екатеринбург, , 22:08 — REGNUM Екатеринбургскому Театру кукол передадут ещё 38,5 млн рублей на приобретение технического оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С соответствующим распоряжением выступил глава города Александр Высокинский. Деньги удастся выделить благодаря уточненному финансированию муниципальной программы по развитию городской культуры и искусства.

Всего на капремонт театра будет потрачено 44,2 млн рублей. Площадь ремонта составит 5,2 тысяч кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за грядущего ремонта здание Театра кукол закроют на два года. Творческий коллектив ведёт переговоры с временными площадками.

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