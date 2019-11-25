Париж, , 21:23 — REGNUM Китайская компания Huawei подала три иска в суд Франции на те лица, которые заявляли, что она контролируется китайскими властями. Об этом 25 ноября сообщил портал Engadget.

Стоит отметить, что соответствующие документы были поданы во французский суд ещё в марте 2019 года, однако СМИ узнали об этом только сейчас. Известно, что Huawei подала иски против одного французского исследователя, журналиста и эксперта в области беспроводных сетей. Отмечается, что все они ранее в телеэфире заявили о том, что производитель контролируется китайским государством.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен призвал правительство Канады отказаться от закупок продукции Huawei. Он назвал оборудование китайской компании «троянским конём», из-за которого может быть затруднён обмен данными между разведывательными службами стран.

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