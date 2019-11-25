Сеул, , 21:13 — REGNUM Большая точечная картина, написанная покойным южнокорейским художником-абстракционистом Кимом Ван Ки, была продана за рекордные 11,2 млн долларов на аукционе Christie's в Гонконге. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Этот случай стал первым, когда работа южнокорейского художника была оценена свыше 10 млн долларов. Данное произведение называется «Вселенная», она нарисована точечной техникой. Отмечается, что размер произведения более 2,5 метров. Это одна из самых больших работ Кима Ван Ки, выставленных на аукцион. Художник, живший в ХХ веке, также был одним из пионеров абстрактной живописи в Южной Корее. По словам экспертов, для создания подобных работ, как «Вселенная», требуется много мастерства и терпения. Во время ее прорисовки художник должен был стоять в одно позе в течение многих часов и прорисовывать каждую точку тонкой кисточкой для чернил.

В 2018 году ещё одна выдающиеся работа Кима, «3-II-72 # 220» — картина с красными точками, была реализована за 7,6 млн долларов на аукционе Seoul Auction в Гонконге в 2018 году.