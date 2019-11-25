Москва, , 21:06 — REGNUM Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение серийному кинофильму режиссёра Ильи Хржановского «Дау». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, в поданных на заявку сериях фильма содержатся «материалы, пропагандирующие порнографию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фильм «Дау» повествует о жизни советского физика Льва Ландау. Фильм снимался несколько лет и стал известен не только реалистичностью условий съёмок, но и особенностями показа кинофильма в Европе.

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