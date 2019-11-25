Москва, , 21:04 — REGNUM Об отказе в прокате фильму «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского сообщили 25 ноября в пресс-службе Минкультуры РФ.

В министерстве отметили, что в конце октября был получен запрос на выдачу прокатного удостоверения на фильмы «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера».

Принято решение отказать в прокате этих эпизодов на основании постановления правительства о правилах выдачи прокатного удостоверения на фильм и Административного регламента Минкультуры РФ по выдаче прокатных удостоверений.

«Данное решение принято в соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — говорится в сообщении.

«Дау» — это многосерийный художественный фильм, заявленный как биографическая драма о жизни знаменитого советского физика Льва Ландау. Фильм поделён на десять эпизодов, причём на шесть первых прокатные удостоверения были выданы.