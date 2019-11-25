Москва, , 19:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного музыкального фестиваля «Москва встречает друзей», сообщает 25 ноября сайт Кремля.

В тексте телеграммы президента отмечается, что фестиваль «Москва встречает друзей» это отличная возможность заявить о своих талантах и способностях.

«Желаю вам успехов в благородном и очень нужном деле», — говорится в телеграмме президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный фестиваль «Москва встречает друзей» пройдет с 25 ноября по 3 декабря при содействии ЮНЕСКО и Европейской ассоциации международных юношеских конкурсов (EMCY),

В мероприятиях фестиваля примут участие более тысячи детей из 50 регионов России и 36 зарубежных стран.

Фестивальные концерты будут проходить на разных сценах Москвы ежедневно. Стипендиаты получат в подарок музыкальные инструменты и различные аксессуары, необходимые для творчества.

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