Москва, , 16:59 — REGNUM Актёр театра и кино Виктор Семёнов скончался 25 ноября в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на странице Театра на Таганке в Facebook.

«Сегодня умер актёр нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семёнов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семёновича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени прощания с артистом будет объявлено позднее.

За свою актёрскую карьеру Виктор Семёнов снялся более чем в 19 фильмах, включая такие, как «Золотой телёнок», «Красавец-мужчина». С 1966 года работал в Театре на Таганке, где был задействован в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана» и многих других.