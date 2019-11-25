Лондон, , 16:18 — REGNUM В Великобритании разгорелся скандал из-за того, что сеть кинотеатров Vue отменила показы фильма «Голубая история» (Blue Story). Об этом 25 ноября сообщил портал Digital Spy.

Киносеть сделала это после того, как в Бирмингеме произошла драка с участием десятков подростков, часть из которых была вооружена мачете. После этого пользователи соцсетей обвинили компанию в расизме и запустили хештеги #NoBlueNoVue и #BoycottVue.

Например, один пользователь назвал решение сети кинотеатров «позорным» и заявил, что она использовала фильм в качестве «козла отпущения». Он также написал, что чернокожие не несут ответственности за вспышку насилия.

«Голубая история» — это криминальная драма, снятая рэпером и актёром Эндрю Онвуболу. Она позиционируется как картина, сюжет которой рассказывает «рэпер на языке рэпа». Над производством фильма работали студии Paramount Pictures и BBC Films.

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