Нью-Йорк, США, , 15:09 — REGNUM Фанаты вселенной «Гарри поттера» внезапно обнаружили связь между фильмами их любимой франшизы и сериалом «Тёмные начала». Об этом 25 ноября сообщил портал Digital Spy.

Дело в том, что в четвёртом эпизоде шоу появился Троллезунд Сиссельман, роль которого исполняет актёр Гарри Меллинг. В картинах о Гарри Поттере он сыграл Дадли Дурсля — сына Петунии и Вернона Дурслей. Стоит отметить, что актёр сильно изменился после того, как зрители видели его последний раз в образе Дадли в фильмах по книгам Джоан Роулинг.

Напомним, телеканалы HBO и BBC One начали показывать сериал «Тёмные начала» 3 ноября 2019 года. В его основу легла одноимённая трилогия писателя Филипа Пулмана.

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