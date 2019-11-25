Нью-Йорк, США, , 14:56 — REGNUM Стало известно, как будет называться новый спин-офф «Ходячих мертвецов». Об этом 25 ноября сообщил портал Digital Spy.

Шоу получило название «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (The Walking Dead: World Beyond). Его создатели также выложили в сеть трейлер, в котором показан вертолёт некой организации CRM, которая вывела Рика Граймса (Эндрю Линкольн) из основного сериала в пятой серии девятого сезона.

Ранее ИА REGNUM опубликовало трейлер второй части десятого сезона сериала «Ходячие мертвецы». Согласно заявлениям сценариста Анджелы Канг, в продолжении ведущую роль достанется Кэрол Пелетье (Мелисса Макбрайд).

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