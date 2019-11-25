Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM В Екатеринбурге более 1,5 млн рублей выделено одному из крупнейших центров культуры Орджоникидзевского района на приобретение оборудования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Средства на развитие ЦК «Эльмаш» были выделены из так называемого «депутатского миллиона» по инициативе народных избранников, после того как к ним обратилась инициативная группа граждан. Постановление о дополнительном финансировании подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Отметим, что на выделенные средства в 2020 году для центра культуры будут приобретены новая оргтехника и светодиодный экран, а также тренажёры для парка возле ЦК «Эльмаш».