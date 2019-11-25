Лос-Анджелес, США, , 14:41 — REGNUM Новые кадры из предстоящего фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» показали элитных бойцов ситхов. Фотография была опубликована 24 ноября в журнале Empire.

Поклонники франшизы могут видеть солдат ситхов, одетых в красные костюмы штурмовиков. Издание отмечает: пока не ясно, чем они будут отличатсья от обычных, однако фанаты вряд ли будут сильно удивлены, если окажется, что эти новые «злодеи» будут представлены как члены элитных отрядов Первого Ордена.

Премьера финальной картины в многолетней саге про семью Скайуокеров состоится в России 19 декабря 2019 года. Снял её режиссёр Джей Джей Абрамс. Стоит отметить, что о возможном появлении в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» сотен солдат-ситхов ИА REGNUM сообщило в сентябре 2019 года.

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