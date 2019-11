Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Судебный спор по поводу прав на франшизу «Пятница, 13-е» может быть окончен в 2020 году. Об этом 25 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Судебная тяжба ведётся между сценаристом Виктором Миллером и режиссёром Шоном Секстоном Каннингемом, которые работали над созданием оригинальной картины. Стоит отметить, что в 2018 году суд передал Миллеру единоличные права на сценарий фильма.

Каннингем и Horror Inc. подали апелляцию на решение, в которой повториили своё утверждение о том, что во время производства кратины Миллер выступал в качестве наёмного сценариста и поэтому не может обладать правами на сценарий.

Напомним, последний фильм франшизы вышел на экраны в 2009 году. Всего в рамках франшизы было выпущено 12 картин, в том числе кроссовер «Фредди против Джейсона».

