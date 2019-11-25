Мехико, , 13:46 — REGNUM Дуэйн Джонсон и Дэнни Де Вито спели песню на свадебной церемонии, которая прошла в мексиканском городе Кабо Сан Лукас. Об этом 25 ноября сообщил портал Metro.

https://twitter.com/Metro_Ents/status/1198680198683791360

Актёры сделали это в рамках продвижения фильма «Джуманджи: Новый уровень». Издание отмечает, что Джонсон и Де Вито буквально «ворвались» на церемонию, однако изумлённые молодожёны в итоге были совсем не против позировать для фото со звёздами.

Российские кинотеатры начнут показывать «Джуманджи: Новый уровень» 12 декабря 2019 года. Третий фильм по популярной франшизе вновь снял режиссёр Джейк Кэздан, который также работал над созданием картины «Джуманджи: Зов джунглей».

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