Нью-Дели, , 13:05 — REGNUM Netflix и индийский потоковый сервис Hotstar ведут переговоры с правительством Индии по поводу разработки кодекса, благодаря которому компании могли бы самостоятельно следить за своим контентом. Об этом 25 ноября собщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание пишет, что сейчас в Индии существуют жёсткие требования к работе кинотеатров и телевидениия однако при этом нет никаких официальных руководств, которые позволили бы осуществлять надзор за потоковыми сервисами. Кроме Netflix и Hotstar решить проблему также хотят такие компании, как SonyLiv и Zee5.

Напомним, в 2018 году индийский адвокат и политик Нихил Бхалла подал на Netflix в суд из-за сериала «Сакральные игры». Он заявил, что некоторые сцены, показанные в шоу, вредят репутации бывшего премьер-министра Индии Радживы Ганди, убитого в мае 1991 года.

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