Москва, 25 ноября 2019, 12:58 — REGNUM В 2018 году певица София Ротару не смогла приехать в Россию из-за того, что на Украине было введено военное положение. Об этом 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что Ротару никогда не спонсировала войну, что «она абсолютно миролюбивый человек», который «обожает Россию».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии по информационной политике Совфеда Алексей Пушков заявил, что никакого заказа на травлю Ротару нет, но «у нас» устали от артистов наподобие Ротару, которые «клянут её (Россию) почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле». В свою очередь депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») пригласила певицу Софию Ротару на кофе и заявила, что исполнители, например София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике.
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