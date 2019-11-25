Москва, , 12:58 — REGNUM В 2018 году певица София Ротару не смогла приехать в Россию из-за того, что на Украине было введено военное положение. Об этом 25 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров.

«Были заголовки о том, что София Ротару возвращается откуда-то, — сказал Лавров. — Но чтобы возвращаться, нужно куда-то уйти. Но она никогда никуда не уходила. «Песня года» была объявлена ещё полгода назад. Продавались билеты, висели афиши в Москве. Имя Софии Ротару также было на афишах. И вдруг 18 ноября появляется информация о том, что Ротару возвращается в Москву зарабатывать деньги. Во-первых, «Песня года» всегда было бесплатным мероприятием. Все артисты там всегда участвовали бесплатно. И Ротару, естественно, приезжает на «Песню года» бесплатно. Во-вторых, единственный раз, когда она не смогла приехать на «Песню года», это в было прошлом году. И то это было по объективным причинам — потому что на Украине ввели военное положение и выезд из страны мужчинам от 18 до 60 лет был запрещён. А у Ротару в коллективе мужчины — и администраторы, и звукорежиссёры, и балет, без которого невозможно выступление».

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Ротару никогда не спонсировала войну, что «она абсолютно миролюбивый человек», который «обожает Россию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии по информационной политике Совфеда Алексей Пушков заявил, что никакого заказа на травлю Ротару нет, но «у нас» устали от артистов наподобие Ротару, которые «клянут её (Россию) почем зря, как Катамадзе, либо выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым, как Вайкуле». В свою очередь депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») пригласила певицу Софию Ротару на кофе и заявила, что исполнители, например София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике.

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