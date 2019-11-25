Москва, , 12:37 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, в Москве в Светлановском зале Дома музыки открывается XVI Международный фестиваль «Москва встречает друзей», сообщили в Минкультуры РФ.

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В фестивале примут участие более 1 тыс. детей из 50 регионов России и 36 стран мира — музыканты, танцоры, цирковые артисты и художники.

Фестиваль «Москва встречает друзей» является самым масштабным проектом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова. Мероприятие пройдет 25 ноября — 3 декабря на различных площадках столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Москва встречает друзей» проводится ежегодно с 2004 года.

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