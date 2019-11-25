Лос-Анджелес, США, , 12:32 — REGNUM Генеральный менеджер Pixar Джим Моррис заявил, что ведущие режисёры анимационной студии через десять лет могут передать эстафету новичкам. Об этом 25 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Он обратил внимание, что те аниматоры, подарившие зрителям популярные мультфильмы последних десятилетий, уже все находятся в среднем или старшем возрасте и добавил, что они не обязательно будут шагать в ногу со временем.

«И мы это знали. Анимационные фильмы делают люди своего времени, если это имеет смысл. Такими были Джон, и Эндрю, Пит и Ли, когда они делали свои первые фильмы», — сказал Моррис.

Напомним, Пит Доктер, Ли Анкрич, Эндрю Стэнтон и Джон Лассетер известны зрителям по работе над такими анимационными фильмами, как «История игрушек», «Тайна Коко», «Тачки», «Корпорация монстров», «В поисках Немо» и другими. В 2019 году Ласеттер и Стэнтон выпустили на экраны четвёртую часть «Истории игрушек».

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