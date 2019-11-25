Пекин, , 12:28 — REGNUM Проверенный временем балет Мариинского театра на основе классической романтической комедии «Дон Кихот» будет показан в Национальном центре исполнительных искусств в Пекине с 28 по 30 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Балетная труппа Мариинского театра представит наследие золотого века классического русского балета, а также покажет, как видится Испания сквозь призму танцев, кастаньет, вееров и прочих балетных атрибутов. Балет не является прямой адаптацией нетленного одноименного произведения испанского писателя Мигеля де Сервантеса.

Он основан на выдающемся балете одного из величайших и выдающихся хореографов и балетмейстера Мариуса Петипы. Русский хореограф Александр Горский, будучи коллегой Петипы, создал свою редакцию балета.