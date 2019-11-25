Нью-Йорк, США, , 12:06 — REGNUM Телеканал AMC опубликовал трейлер продолжения популярного сериала «Ходячие мертвецы». Ролик был выложен 25 ноября на YouTube-канале OneFergus.

Поклонники постапокалиптического шоу смогут увидеть первую серию второй части его десятого сезона в феврале 2020 года. В видео показаны дальнейшие приключения выживающих в ситуации зомби-апокалипсиса.

Ранее сценарист проекта Анджела Канг сообщила поклонникам, что всё более безрассудная Кэрол выступит в продолжении в качестве ведущего персонажа. Писатель отметила, что её решения, основаные на эмоциях, будут контрастировать со сдержанной позицией Мишонн.

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