Сеул, , 11:49 — REGNUM Южнокорейская группа BTS получила премию The American Music Awards (AMA). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, BTS получили статуэтку в категории «Любимый дуэт или поп/рок-группа» (Favorite Duo or Group-Pop/Rock).

Известно, что южнокорейские артисты не присутствовали на церемонии награждения, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Отметим, что в 2018 году BTS стали первой южнокорейской группой, получившей статуэтку AMA в категории «Любимый артист социальных сетей» (Favorite Social Artis).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее BTS стали «Группой Года» по версии Variety, однако группа не попала в список номинантов на престижную премию Грэмми.

The American Music Awards (AMAs) — ежегодная музыкальная премия, созданная в 1973 году и выбирающая лауреатов путем опроса общественности и фанатов, голосующих на официальном сайте премии.

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