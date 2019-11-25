Гонконг, Китай, 25 ноября 2019, 10:16 — REGNUM Стоимость картины южнокорейского художника Ким Хван Ки (1913 — 1974 гг.), ушедшей с молотка, превысила отметку в 10 млрд вон (~$8,5 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Абстрактная картина художника Ким Хван Ки «Космос»
Абстрактная картина художника Ким Хван Ки «Космос»
Yonhap News

По данным источников, 23 ноября абстрактная картина «Космос» ушла с молотка на аукционе Christie’s Hong Kong, проходившего в Гонконгском центре конференций и выставок, за 13,18 млрд вон (~$11,2 млн).

Известно, что это первый случай, когда стоимость южнокорейского произведения искусства превысила отметку в 10 млрд вон.

Картина «Космос» была нарисована в 1971 году в Нью-Йорке. Данное полотно считается самой большой абстракцией, нарисованной Ким Хван Ки, а также величайшим шедевром.