Гонконг, Китай, , 10:16 — REGNUM Стоимость картины южнокорейского художника Ким Хван Ки (1913 — 1974 гг.), ушедшей с молотка, превысила отметку в 10 млрд вон (~$8,5 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Абстрактная картина художника Ким Хван Ки «Космос» Yonhap News

По данным источников, 23 ноября абстрактная картина «Космос» ушла с молотка на аукционе Christie’s Hong Kong, проходившего в Гонконгском центре конференций и выставок, за 13,18 млрд вон (~$11,2 млн).

Известно, что это первый случай, когда стоимость южнокорейского произведения искусства превысила отметку в 10 млрд вон.

Картина «Космос» была нарисована в 1971 году в Нью-Йорке. Данное полотно считается самой большой абстракцией, нарисованной Ким Хван Ки, а также величайшим шедевром.