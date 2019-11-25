Ульяновск, , 09:23 — REGNUM В Ульяновске театр кукол, который в этом году отметил 75-летие, открылся после ремонта. Ремонтно-реставрационные работы в исторической части здания проводились в рамках национального проекта «Культура», на эти цели было направлено более 21 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В Ульяновском театре кукол имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой завершен ремонт исторической части здания. Была обновлена кровля, проведена гидроизоляция фундамента, заменены трубы и окна. На фасаде театра установлена новая подсветка. В общей сложности на эти цели потрачено более 21 млн рублей, в том числе 16 млн рублей выделено из федерального бюджета.

Работы проводились в год 75-летия театра кукол. Ульяновские власти отмечают, что в федеральное ведомство направлена заявка на сумму более 26 млн рублей для продолжения капитального ремонта закулисной части кукольного театра. Напомним, в 2017—2018 годах театр получил из федерального бюджета более 7 млн рублей на модернизацию материально-технической базы и создание спектаклей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года власти заявляли, что во всех муниципалитетах Ульяновской области будет запущен проект «Земский театр». Руководителям любительских театральных коллективов будут выплачивать 1 млн рублей на приобретение жилья.

Подробнее: Проект «Земский театр» запускают в муниципалитетах Ульяновской области