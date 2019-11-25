Москва, , 08:19 — REGNUM Технические неполадки стали причиной неудачного выступления российского дуэта на музыкальном конкурсе «Детское Евровидение — 2019». Об этом сообщает 25 ноября радиостанция «Говорит Москва».

Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева исполняли песню A Time For Us, по итогам конкурса они заняли 13-е место. Во время выступления у мальчика перестали работать ушные мониторы. Он продолжил петь, сняв наушники.

Как сообщало ИА REGNUM, финал «Детского Евровидения» прошел 24 ноября в польском городе Гливице. Победила в нём юная певица из Польши Вика Габор.

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