Лос-Анджелес, США, , 07:15 — REGNUM На специальном показе фильма «Джокер» режиссёр картины Тодд Филлипс еще раз прокомментировал критику со стороны Мартина Скорсезе по поводу кинокомиксов, сказав, что не стоит критически относится ко всем кинокомиксам, не обращая внимание на качественные картины. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиска.

Тодд Филлипс заявил, что он безмерно уважает Мартина Скорсезе, но отметил, что с его стороны было бы неправильно сравнивать лучшие фильмы Скорсезе о гангстерах и низкокачественные гангстерские фильмы. Той же логикой, по мнению Тодда Филлипса, стоит руководствоваться при оценке кинокомиксов.

Напомним, что картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.