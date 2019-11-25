Санта-Моника, США, , 07:05 — REGNUM Cтали известны номинанты премии Independent Spirit Awards, 35-я церемония вручения Independent Spirit Awards пройдет 8 февраля 2020 года. Об этом пишет интернет-портал КиноПоиск.

Лидерами по количеству полученных номинаций стали картины «Неограниченные ценности» братьев Сэфди и «Маяк» Роберта Эггерса с Робертом Паттинсоном в главной роли, каждый из этих фильмов представлен в главных пяти номинациях фестиваля. Кроме того, картина «Лапочка» стала номинантом в пяти категориях, а два актера фильма, Ноа Джуп и Шайа ЛаБаф соревнуются за звание лучшего актера второго плана.

Полный список картин-номинантов на премию можно посмотреть на сайте премии Independent Spirit Awards