Фучжоу, Китай, , 06:50 — REGNUM Четвертый Международный фестиваль искусств Морского шелкового пути открылся в городе Цюаньчжоу провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

На открытии 22 ноября состоялась премьера специальной народной оперы «Обещание моря», рассказывающей о путешествии китайский кукольников из Цюаньчжоу в Александрию Египетскую много веков назад.

Фестиваль организован совместно Министерством культуры и туризма Китая, а также правительством провинции Фуцзянь. Он продлится неделю покажет различные народные представления, включая форум по развитию искусств, а также онлайн-фестиваль искусств

Мероприятие привлекло более 1500 артистов и 130 трупп из более чем 50 стран и регионов мира, включая Южную Корею, Японию, Таиланд и Индонезию. Мероприятие проводится регулярно с 2014 года, а с 2015 года — раз в два года.