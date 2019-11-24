Сямэнь, Китай, , 22:13 — REGNUM В субботу, 23 ноября, в китайском городе Сямэнь прошла 32-я церемония награждения китайской кинопремией «Золотой петух». Об этом 24 ноября сообщает агентство Синьхуа.

Кино хлопушка Иван Шилов © ИА REGNUM

На церемонии, которая также была посвящена завершению 28-го кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов», были объявлены победители в 19 номинациях, таких как «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший художественный фильм».

Фильм «Прощай, мой сын», который повествует о семье, потерявшей ребенка, получил награды в трех номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль» и «Лучший сценарист», став самым абсолютным победителем киноконкурса этого года.

Награды за лучший художественный фильм и лучшую режиссуру были присуждены научной-фантастической картине «Блуждающая Земля» и боевику «Операция в Красном море» соответственно.

Напомним, кинопремия была учреждена в 1981 году (в год Петуха по восточному календарю) Всекитайской ассоциацией работников литературы и искусства и Китайской киноассоциацией. В отличие от «братской» премии «Сто цветов», награждение которой основывается на народном голосовании, лауреатов данной премии в примерно 20 номинациях определяет жюри в составе наиболее авторитетных деятелей китайского кино — режиссёров, критиков и педагогов.

До 2005 года премия вручалась ежегодно, до настоящего времени — только в нечётные годы (чередуясь со «Ста цветами», с которыми «делит» общий ежегодный всекитайский кинофестиваль). С этого года церемония награждения кинопремией «Золотой петух» будет вновь проводиться ежегодно. Символом кинопремии является стилизованное скульптурное изображение золотого петуха со сложенными крыльями и поднятой вверх головой.

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