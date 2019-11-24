Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM Известная российская исполнительница Светлана Лободаснялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.

Режиссером ролика выступилСергей Минадзе, а сам клип снимался в Санкт-Петербурге. Линдеманн опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram снимки со съемочной площадки.

По сюжету клипа, Линдеманн является начальником на заводе, где пытается изнасиловать свою подчиненную, роль которой исполнила Лобода. Задуманное не удалось воплотить в реальность, и горе-начальник получает от подчиненной Лободы удар пепельницей. В последствие выясняется, что героиня Лободы — супруга брата неудавшегося насильника.

Напомним, слухи об отношениях Лободы и Линдеманна продолжаются несколько лет. Более того, некоторые поклонники творчества немецкого музыканта убеждены в том, что младшая дочь Лободы также является и дочерью лидера Rammstein.