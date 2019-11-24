Пекин, , 16:35 — REGNUM В Китае с 8 по 11 декабря пройдет фестиваль российской культуры, в котором примут участие ведущие российские исполнители и деятели театрального искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Мероприятия, приуроченные 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР, состоятся в двух китайских городах — Пекин и Тяньцзин.

Старт Фестивалю российской культуры даст гала-концерт, который состоится 9 декабря в Пекине. На концерте прозвучат произведения выдающихся российских композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Александра Алябьева в исполнении ведущих музыкантов и коллективов России, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, которая исполнит русский танец из балета «Лебединое озеро» Петра Чайковского и миниатюру «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса. Музыкальную программу будет сопровождать видеоинсталляция, иллюстрирующая величайшие шедевры русской живописи. Диалог двух культур будет воплощен в совместном исполнении сочинения китайского композитора Тан Дуна «Eternal Vow» Юрием Башметом и Бель Шу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись приветствиями по случаю 70-летия установления между двумя странами дипломатических отношений.

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