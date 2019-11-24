Лондон, , 13:23 — REGNUM Состоялся релиз нового клипа британской инди-рок-группы «1975», который был записан на песню «Frail State of Mind». Сообщается, что режиссером клипа выступил фронтмен группы Мэтти Хили. Также он является и главным героем ролика.

По сюжету он танцует в платье в пол, записывает самого себя на камеры, изображение с которых транслируется на множество экранов вокруг артиста.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Мэтти Хили ранее отмечал, что композиция повествует о панической атаке.

Отметим, что это уже второй выпущенный сингл с предстоящего альбома группы, который получил название «Notes on a Conditional Form». Артисты отмечают, что он увидит свет 21 февраля 2020 года.