Онфлёр, Франция, , 13:21 — REGNUM Во французском городе Онфлер завершился фестиваль российского кино. Жюри под председательством кинорежиссера, обладатель премии «Сезар» Жерара Кравчика присудило Гран-при работе Натальи Назаровой «Простой карандаш».

Сюжет картины прост: художница из столичного Петербурга перебирается в провинцию и приступает к работе в местной школе. Актриса Надежда Горелова за главную роль удостоена премией за лучшую женскую роль. Также ее получила Елена Сусанина, сыгравшая в фильме Юсупа Разыкова «Керосин».

Лучшими актерами стали Александр Петров и Иван Янковский, снявшиеся в картине Клима Шипенко «Текст».

Напомним, что всего в рамках конкурса было представлено восемь кинолент. Среди них также «Воскресенье» Светланы Проскуриной, «Элефант» Алексея Красовского, «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского.