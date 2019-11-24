Москва, , 12:59 — REGNUM 24 ноября Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Сергея Стадлера представит зале Академической капеллы все девять симфоний великого австрийского композитора Франца Шуберта. Музыкальное представление начнется в 16 часов и продлится до 22.30. Это еще один масштабный проект дирижера из его цикла «Симфонические марафоны».

Стоит отметить, что ни одна из симфоний признанного романтика не была исполнены при жизни выдающегося композитора.

Своеобразные «испытания» любителей классической музыки проводятся с 2014 года. В 2017 году марафон в честь Людвига ван Бетховена продолжался более 8 часов.