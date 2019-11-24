Киев, , 12:34 — REGNUM Состоялся релиз нового сингла украинского исполнителя Макса Барских, который получил название «Лей, не жалей». Как сообщается, эта песня стала первым опубликованным треком с нового альбома «1990».

По информации российского новостного агентства InterMedia, артист отмечает, что уникальность его пластинки состоит в том, что премьера треков в ней будет поочередно проходить в различных городах в более чем 25 странах мира. «Таким образом, каждое выступление Макса Барских станет особенным и неповторимым», — говорят в пресс-службе певца.

Одновременно с релизом новой композиции был выпущен и клип, в котором исполнитель исполняет «Лей, не жалей» в сопровождении компьютерных спецэффектов.