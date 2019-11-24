Москва, , 12:30 — REGNUM В декабре квартал Флакон откроет в центральном здании обновленный 2-й этаж Маркета — «Пространство». Об этом сообщает официальный Инстаграм канал квартала.

Флакон в корне переработали концепцию пространства: на минималистичном белом этаже площадью 3000 квадратных метров объединятся дизайн-маркет, событийная площадка, досуговый центр, объекты публичного искусства и дизайна от современных художников.

Открытие назначено на середину декабря, но уже сейчас площадка в тестовом режиме наполняется новым ритейлом, выставками, лекциями, концертами, вечеринками и ярмарками.