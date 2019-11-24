Лондон, , 12:11 — REGNUM 22 ноября 2019 года британский рок-певец, музыкант, один из основателей группы Black Sabbath, Оззи Осборн выпустил новую песню. Она получила название «Straight to Hell».

Сообщается, что в написании музыки принял участие гитарист группы Guns N' Roses Слэш.

По информации российского новостного агентства InterMedia, этот сингл, вместе с недавно вышедшим «Under the Graveyard», войдет в новый альбом исполнителя. Ранее сообщалось, что пластинка выйдет в свет в начале 2020 года.

Есть вероятность, что в нее также войдет совместная композиция с хип-хоп артистами Post Malone и Трэвисом Скоттом «Take What You Want». Она прозвучит во время церемонии вручения премии American Music Awards.