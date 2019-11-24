Лондон, , 12:01 — REGNUM Британская рок-группа Coldplay выпустила новый, восьмой по счету, студийный альбом, который получил название «Everyday Life». Новая пластинка состоит из двух частей «Sunrise» и «Sunset».

В каждую часть вошло по восемь треков.

По информации российского новостного агентства InterMedia, накануне музыканты объявили, что не намерены ехать в тур в ближайшие несколько лет, пока не придумают, как сделать концерты более экологичными.

Музыканты уже представили свой альбом в Иордании, 25 ноября они выступят в Лондоне. Всю прибыль они пообещали отдать организациям, занимающимся защитой окружающей среды.