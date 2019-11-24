Москва, , 11:59 — REGNUM В Кремлевском дворце прошла церемония награждения лауреатов Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Наиболее исполняемыми на «Русском радио» признаны певцы Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Ани Лорак, Николай Басков. К ним добавляются также небезызвестные широкой публике «Би-2», Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Ирина Дубцова, Дмитрий Маликов, Burito), Сергей Лазарев, Тима Белорусских, МакSим, Макс Барских, Дима Билан, Артур Пирожков, Диана Арбенина, Светлана Лобода и некоторые другие.

Ани Лорак Daniel Kruczynski

Как утверждают организаторы, таков выбор радиослушателей, а значит, конкурс можно смело признать «народным». а 28

Премией за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса награждена Лайма Вайкуле.