Москва, , 11:26 — REGNUM 19 декабря 2019 года в московском Доме кино состоится концерт советской и российской певицы Ирины Богушевской. Сообщается, что исполнительница выступит с программой, которая получила название «Снежные вещи».

По информации российского новостного агентства InterMedia, певица объяснила, что играет новогодние концерты для создания специального, праздничного настроения.

«Я знаю, что перед ним в городе уже начнется предпраздничная суета, что будет тысяча дел, которые надо будет успеть доделать в этом году, что мы с вами будем носиться по городу взмыленные, как савраски, а под ногами будет чавкать не очень-то белый снег. Я-то знаю, что посреди этой круговерти будет очень, очень хотеться замедлиться», — так объясняет свое предновогоднее чувство певица.