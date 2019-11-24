Москва, , 11:25 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 24 ноября, на официальном сайте Кремля.

В своей телеграмме Путин пишет, что проекты Кустурицы отличает почерк истинного мастера и творца.

Путин сердечно поздравляет Кустурицу с 65-летием и желает ему всего наилучшего, крепкого здоровья и воплощения намеченных планов.

«Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца», — пишет президент России.

Также президент России подчеркнул, что глубокое уважение вызывает активная общественная деятельность Кустурицы и те немалые усилия, которые он направляет на популяризацию русской культуры. Режиссер способствует международному гуманитарному сотрудничеству и сохранению исторической правды.