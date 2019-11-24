Москва,
24 ноября 2019, 11:24 — REGNUM В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева 6 декабря откроется выставка «Рождественская история в западноевропейской гравюре
На выставке можно будет увидеть 32 гравюры западноевропейских мастеров
Выставка в Музее архитектуры состоит из 8 разделов, каждый из которых соответствует определенному библейскому сюжету: от «Предыстории» и «Путешествия из Назарета в Вифлеем» до «Бегства в Египет». Все работы, представленные на выставке, происходят из московских частных собраний.
Выставка продлится до 26 января 2020 года.