Москва, , 11:24 — REGNUM В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева 6 декабря откроется выставка «Рождественская история в западноевропейской гравюре XV—XIX вв.». Здесь представят оригинальные старинные оттиски с библейскими сюжетами. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

На выставке можно будет увидеть 32 гравюры западноевропейских мастеров XV—XIX веков: Альбрехта Дюрера, Франческо Пармиджанино, Хендрика Гольциуса, Питера Пауля Рубенса, Гюстава Доре, Клода Виньона и других художников.

Выставка в Музее архитектуры состоит из 8 разделов, каждый из которых соответствует определенному библейскому сюжету: от «Предыстории» и «Путешествия из Назарета в Вифлеем» до «Бегства в Египет». Все работы, представленные на выставке, происходят из московских частных собраний.

Выставка продлится до 26 января 2020 года.