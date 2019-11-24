Москва, , 11:20 — REGNUM С 29 ноября по 1 декабря в Российской государственной детской библиотеке будет проходить VI Всероссийский фестиваль детской книги. В программе форума встречи с писателями, представление новинок, мастер-классы и другие мероприятия, которые позволят маленьким и юным читателям полюбить книгу. Также будут объявлены лучших российских издания для детей.

Среди участников праздника известные писатели и поэты — Анна Старобинец, Андрей Усачев, Ксения Драгунская, Марина Бородицкая, Тим Собакин, Григорий Кружков, Сергей Седов, Ая Эн и многие другие.

Отдельное внимание на фестивале будут уделено пропаганде научных знаний. Секретами мироздания — подлинного и мифического — поделятся Александр Толмачев, Максим Политкин, Станислав Дробышевский, Юрий Маслов и другие.

Библиотека решила «оживить» некогда крайне популярный у детей жанр диафильма. Гости смогут увидеть «ленты» из коллекции РГДБ в озвучке известных актеров.