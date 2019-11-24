Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM 28 ноября MYTH gallery в Санкт-Петербурге откроет выставку «Очень странные истории» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Проект объединит художников, работающих с личными мифологиями, или, говоря точнее, — со сказочным нарративом. По замыслу авторов, в условиях постправды, где факты подменяются эмоциями и вымыслом и СМИ ежедневно начиняют нас чужими болезненными фантазиями, сказка как одна из составляющих института взросления стала формой самоидентификации и реакции на действительность.

Как отмечают искусствоведы, сказка как носитель человеческого представления о справедливости и лучшей жизни, то есть социальной утопии, изначально выполняет образовательную и назидательную функции. Но чему должны учить сказки сегодня? И должны ли? Какие сказочные задачи, как и какими сказочными героями они должны решаться?

Выставка продлится до 24 января 2020 года.