Москва, , 11:00 — REGNUM 26 ноября в пространстве Центра современного искусства на Зоологической состоится показ перформанса Канако Судзуки — хореографический монтаж «Аме», посвященный теме радости. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал ГЦСИ.

Канако Судзуки уже знакома столичному зрителю постановкой вокально-хореографического спектакля по рассказу Рюносукэ Акутагавы «Муки Ада» на Международном музыкальном фестивале «Душа Японии», а также участием в постановках Электротеатра Станиславского: «Золотой осел. Разомкнутое пространство работы» (2015), «Скучная история» 2017 и «Огородница Тао» (2018).

На этот раз она покажет четырехтактное хореографическое действие, основанное на пьесе «Орестея» Еврипида, «Бесприданнице» А.Н. Островского и пластических перформансах — «Аме» и «Puching sumo».