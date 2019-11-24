Москва, , 10:53 — REGNUM Состоялся релиз нового альбома Клавы Коки «Неприлично о личном». Сообщается, что пластинку выпустил Black Star, она стала первым подобным проектом исполнительницы за четыре года сотрудничества с лейблом. Альбом включает в себя 11 треков, в которых исполнительница рассказывает о личном романтическом опыте.

По информации российского новостного агентства InterMedia, артистка назвала этот проект знаковым релизом, в котором она раскрыла истинные чувства и эмоции.

«Этот альбом содержит потенциально откровенный контент, который может показаться людям неприличным и слишком личным», — говорит певица в аннотации к диску.

Клава Кока отмечает, что пластинка стала для нее творческим обнулением и началом нового этапа — как жизненного, так и музыкального.