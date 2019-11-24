Москва, , 09:50 — REGNUM Состоялся релиз нового альбома рэпера Gone. Fludd, (Алекса́ндр Смирно́в — Саша Бузе) который получил название «Одиночная психическая атака». В пластинку вошло восемь треков, один из которых был записан совместно с рэпером Tveth.

По информации российского новостного агентства InterMedia, автор пластинки отмечает, что эта композиция хорошо раскрывает ее настроение — «Мир не станет к вам добрей».

«На новом релизе много довольно жёсткого рэпа и совсем мало лирики», — говорится в описании альбома.

Напомним, что 16 октября 2020 года исполнитель представит поклонникам альбом в московском ДС «Мегаспорт».