Москва, , 09:46 — REGNUM Издательство Common place выпустило сборник прозаических произведений малоизвестных сибирских писателей XIX—XX вв. Об этом сообщает официальная страница издательства.

В сборник вошли рассказы Георгия Гребенщикова, Исаака Голдберга, Степана Исакова, Антона Сорокина.

Издательство «common place» — независимый издательский проект, работающий на безвозмездной основе. Деньги, полученные от продаж, идут на подготовку следующих изданий. Основными темами выпускаемых книг являются — низовая самоорганизация, формы народной жизни, малоизвестные художественные произведения.