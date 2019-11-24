Амман, , 09:36 — REGNUM Британская рок-группа Coldplay провела концерт в Аммане в Иордании. На этом концерте музыканты представили местной публике свою новую пластинку, которая получила название «Everyday Life».

Концертной площадкой для музыкантов слала цитадель — древняя крепость на холме Джебель-эль-Калаа, находящаяся прямо в сердце города.

По информации российского новостного агентства InterMedia, новая пластинка состоит из двух частей — «Sunrise» и «Sunset». В связи с этим фронтмен Крис Мартин вместе с группой решил провести два получасовых сета, один из которых прошел на рассвете, а второй — на закате. Прямая трансляция шоу проходила на YouTube-канале исполнителей.

Напомним, что ранее музыканты отказались от тура в поддержку нового альбома из экологических соображений.