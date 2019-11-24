Лос-Анджелес, США, , 09:30 — REGNUM Американский музыкант-мультиинструменталист, многократный лауреат «Грэмми» Beck (Бек Хэнсен) представил публике свой новый альбом, получивший название «Hyperspace». Сообщается, что новая пластинка состоит из 11 треков.

Релизом альбома занимался лейбл Fonograf.

По информации российского новостного агентства InterMedia, огромный вклад в запись альбома привнес Фаррел Уильямс, который был либо соавтором, либо сопродюсером семи из одиннадцати песен.

Напомним, что ранее, в ноябре, Бек выпустил мини-альбом «The Paisley Park Sessions», который записывался на студии Принса.